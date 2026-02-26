İSTANBUL 8°C / 4°C
DeMar DeRozan NBA tarihine geçti

Sacramento Kings'in yıldız oyuncusu DeMar DeRozan tarihi bir başarıya imza attı. 36 yaşındaki deneyimli basketbolcu NBA tarihinin en skorer 20 oyuncusu arasına girdi.

26 Şubat 2026 Perşembe 14:01
DeMar DeRozan NBA tarihine geçti
Sacramento Kings'in yıldız oyuncusu DeMar DeRozan, NBA tarihinin en skorer 20 oyuncusu arasına girerek önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Tecrübeli yıldız, John Havlicek ve Paul Pierce'ı geride bırakarak bu listeye adını yazdırdı.

DeRozan, Houston Rockets karşısında çarşamba günü oynanan mücadelede kariyer sayı toplamını artırarak iki efsane ismi geçmeyi başardı ve NBA'in tüm zamanlar sayı krallığı listesinde ilk 20'ye yükseldi.

Kings'in Rockets'a 128-97 mağlup olduğu karşılaşmada 24 dakika süre alan DeRozan, mücadeleyi 15 sayı ve 7 asistle tamamladı.

Altı kez All-Star seçilen deneyimli oyuncu, bu sezon 59 maçta 18.6 sayı, 3.8 asist ve 3.1 ribaund ortalamaları yakalıyor.

  • Sacramento Kings
  • DeMar DeRozan

