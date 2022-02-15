DeMar DeRozan, San Antonio'yu tek başına yıktı

AA 15 Şubat 2022 Salı 10:28 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 10:28

Doğu Konferansı'nın 2. sırasındaki Bulls, konuk ettiği Spurs'ü yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bulls'u 40 sayı, 7 asistle oynayan DeRozan sürükledi. DeRozan, üst üste 6. kez en az yüzde 50 isabetle 35 sayı barajını geçti. 25 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle "double double"a imza atan Nikola Vucevic ve 24 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Coby White, galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Spurs'te Lonnie Walker 21 sayı, 5 ribaunt, Dejounte Murray 19 sayı, 11 asist, 6 ribaunt ve Doug McDermott 19 sayıyla mücadele etti.