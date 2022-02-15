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Spor

DeMar DeRozan, San Antonio'yu tek başına yıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, San Antonio Spurs maçını all-star oyuncusu DeMar DeRozan'ın üstün performansı sayesinde 120-109 kazandı.

AA15 Şubat 2022 Salı 10:28 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 10:28
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Doğu Konferansı'nın 2. sırasındaki Bulls, konuk ettiği Spurs'ü yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bulls'u 40 sayı, 7 asistle oynayan DeRozan sürükledi. DeRozan, üst üste 6. kez en az yüzde 50 isabetle 35 sayı barajını geçti. 25 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle "double double"a imza atan Nikola Vucevic ve 24 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Coby White, galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Spurs'te Lonnie Walker 21 sayı, 5 ribaunt, Dejounte Murray 19 sayı, 11 asist, 6 ribaunt ve Doug McDermott 19 sayıyla mücadele etti.

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