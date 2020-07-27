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Spor

Demba Ba: ''Ayasofya'da namaz kılacağım''

Medipol Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba, 'Ayasofya'ya henüz gidemedim ama ben de gidip namaz kılacağım.' dedi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 23:44 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 23:44
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Türkiye'nin 6. şampiyonu olan Başakşehir'in önemli isimlerinden Demba Ba, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki Müslümanların yaşama şekline şaşırdığını kaydeden Senegalli golcü, "Türkiye'ye gelip oynama isteğimin nedenlerinden biri, Müslüman bir ülke olmasıydı. Caminin önünde insanlar ezan okunurken sigara içiyor, içeri kimse girmiyor, bağlantıyı kuramamıştım. İnsanların felsefesini, ülkenin kültürünü çözmeye başladıktan sonra ben de bir şeyleri anlamaya başladım." dedi.

Öte yandan Demba Ba, "Ayasofya'ya henüz gidemedim ama ben de gidip namaz kılacağım." ifadelerini kullandı.

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