Demba Ba: ''Ciddiyeti elden bırakmazsak şampiyonuz''

28 Haziran 2020 Pazar 23:31 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 23:31

Galatasaray'ın zorlu bir rakip olduğunu ifade eden Demba Ba, "Zor bir maçtı, iyi bir takıma karşı oynadık. Önümüzde uzun bir yol ve alınacak çok puan var. Çalışmaya devam edip maçlarımızı kazanmalıyız" dedi.

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Demba Ba, "Lig daha bitmedi, şu anda lider durumdayız ancak biten bir durum yok. Önümüzde çok maç ve alınacak çok puan var. Bundan sonraki tüm maçlarda alınabilecek tüm puanları alabilmemiz gerek. Konsantre olursak ve ciddiyeti elden bırakmazsak şampiyon olabiliriz" şeklinde konuştu.