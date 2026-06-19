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Spor

Demba Ba, Le Havre'nin sportif direktörü oldu

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de de forma giyen Demba Ba, Le Havre'de sportif direktörlük görevine getirildi.

AA19 Haziran 2026 Cuma 17:34 - Güncelleme:
Demba Ba, Le Havre'nin sportif direktörü oldu
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Türkiye'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları giyen Demba Ba, Fransız Ligue 1 ekibi Le Havre'de sportif direktörlük görevine getirildi.

Kulübün açıklamasında "Bu bir bakıma köklerine dönüş: Demba Ba çocukluğunu ve gençliğini Le Havre'de geçirdi ve bu nedenle Ocean City'ye yerleşmek için geri dönüyor!" denildi.

Le Havre, 2025-26 sezonunu 35 puanla 14. tamamladı.

Hoffenheim, West Ham United, Newcastle United, Chelsea, ve Şanghay Shenhua'da oynayan Demba Ba, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.

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