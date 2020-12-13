13 Aralık 2020 Pazar 12:28 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 12:28

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçında PSG deplasmanına çıkan temsilcimiz Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşılaşmanın 4. hakemi tarafından ırkçı saldırı yapılmıştı. 4. hakem Sebastian Coltescu'ya ilk tepkiyi Medipol Başakşehir'in golcü futbolcusu Demba Ba verdi.

Fransız futbolcu o gün yaşananları beIN Sports'a anlattı.

"Hakemin neden ayrım yaptığını bilmek istedim" diyen Ba, "Maç aslında çok tuhaf bir şekilde başladı. 10 dakika içinde 3 sarı kart gösteren bir hakem daha önce görmemiştim. Bu sarı kartlar da bizim takıma gösterilmişti. Büyük bir hatamız yoktu ama maç da o şekilde başlamıştı. Sonrasında bu duruma Webo ve diğerleri tepki gösterdi. Webo tek itiraz eden kişi değildi. Hakeme doğru biraz bağırmaya başladı. Hakemin bir faul sonrası PSG’li oyuncuya sarı kart göstermemesi kulübemizdeki tansiyonu arttırdı. Sonrasında 3-4 kişi hakeme doğru bağırdı" ifadelerini kullandı.

"HAKEMİN CEVABININ ARDINDAN SAHADAN ÇEKİLDİK"

Olayın yaşanıp yaşanmadığını idrak etmeye çalıştığını vurgulayan Fransız futbolcu, "Bunun üzerine 4. hakem bizim duyamadığımız bir şey söyledi. Söylediği kelime gerçekten duygusal anlamda zor bir kelimeydi. Antrenörümüz hemen tepki gösterdi. Webo da buna tepki göstermeye başladı. Ben maçtaki bu resmi hatırlıyorum. Kulübede ellerimi kollarıma bağlamış bir şekilde kapüşonum kapalı halde oturuyordum. Kafamda gerçekten bunun yaşanıp yaşanmadığını idrak etmeye çalışıyordum. Sonrasında kalkarak yardımcı hakeme bunun nedenini sormak istedim. Neden diğerlerine göre ayrım yaptığını bilmek istedim. Bize verdiği cevap sahayı terk etmemize neden oldu" dedi.