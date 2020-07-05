Demba Ba: ''Şampiyon olacak kalitemiz var''

05 Temmuz 2020 Pazar 00:20 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 00:20

Başakşehir'in Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta attığı golle galibiyete katkı sağlayan Demba Ba maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Antalyaspor karşısında iyi bir performans yaptıklarını ifade eden Demba Ba, "Zor bir maçtı ve Antalyaspor'u deplasmanda yenmek kolay değildi. Çok iyi oynadık ve kazanmasını bildik, avantajımız var ve bu avantajımızı korumak istiyoruz" dedi.

Başakşehir'in şampiyonluk mücadelesini de değerlendiren Demba Ba, "Geçen sezonla ilgili konuşmak doğru değil, şu anda yeni bir teknik direktör, yeni bir hoca ve yeni bir anlayış var. Şampiyon olabilecek kalite ve enerjiye sahibiz" şeklinde konuştu.