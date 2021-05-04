04 Mayıs 2021 Salı 14:00 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 14:00

Başakşehir, 23 Nisan günü sürpriz şekilde Senegalli santrforu Demba Ba ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan ve gösterdiği performansla şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Demba Ba'nın sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Şampiyon ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümüzü atarak tarihe geçen Demba Ba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denilmişti.

'Kulüp açısından doğru karar verdim'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçı öncesi Demba Ba'nın ayrılığı hakkında konuşmuştu. Kocaman, Demba Ba'yla ilgili "Hiçbir dönemde, hiçbir oyuncu için kararlar verdikten sonra bir şeyler söyleyen biri değilim. Neyi anlatayım burada? Oyuncu açısından da, kulüp açısından da doğru olacağını düşünerek her türlü kararı verdim. Sonuçların ceremesini de semeresini de çekeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

OLAY AÇIKLAMALAR

İngiliz Sky Sports'a röportaj veren ve Skorer'in düzenlediği haberde Demba Ba, ayrılık süreci ve Aykut Kocaman'la ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Ba'nın gündem yaratacak açıklamaları...

"Bana teknik direktörün sezonun geri kalanında beni oynatmak istemediğini söylediler. Sahip olduğum isim ve buna duydukları saygı nedeniyle sözleşmemi erken feshetmeye karar verdiler. Fakat bazen düşünüyorum da çok güçlü bir karakterim var. Aklımdakileri söylemekle ilgili tereddütlerim var ve her zaman da işe yaramıyor."

"Aykut Kocaman birkaç hafta önce ofisinde görüşüp birçok şey hakkında konuştu ve muhtemelen o gün ona karşı çok güçlüydüm. Ben ona vücut dilini beğenmediğimi söyledim. O da aynısını bana karşı söyledi. Fakat sonra her şey iyiydi."

'KADROYA ALINMAYINCA ŞAŞIRDIM'

"O gün bana sahada koşup savaşanlardan ziyade topla daha çok oynayan futbolcuları oynatacağını ve benim de maçlara başlayacağımı söyledi. İki hafta sonra Fenerbahçe'yle oynuyorduk ve kadroya bile alınmamıştım. Bunu duyunca şaşırdım çünkü yaptığımız konuşma böyle değildi. Ama futbol bu, işler değişebilir."

'ORUÇ NEDENİYLE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

"Kulağıma gelen söylentilerin doğru olduğuna inanmıyorum ve onlara da inanmak istemiyorum çünkü takımda hala oynayan ve oruç tutan başka oyuncular da var. Öte yandan Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım bana oruç tutarsam oynayamayabileceğimi söylemişti. Ama sözleşme feshimin tesadüf olduğunu söyledim."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Sadece son birkaç yıldır futbolumun tadını çıkarmak ve tekrar neşe bulmak istiyorum. Bazı şeylerin son yıllarda futbolun neşesini az çok ortadan kaldırdığını söyleyebilirim. İngiltere bir seçenek olabilir ama bir ülkeye, bir lige ya da lige takılıp kalmıyorum. Nelerin geleceğini bekleyip göreceğim. Başka bir ligde, başka bir ülkede bitebilir ama kendim ve ailem için en iyi kararı ben vereceğim."

"İki kariyerim olmasını isterdim - biri dünyayı gezip ülkeleri, kültürleri ziyaret ettiğim ve insanlar daha çok tanıdığım. Çünkü bunu yapmayı seviyorum. Ama 10, 12, 15 yıl bir kulüpte kalmayı da çok istedim çünkü böyle bir şey çok özeldir."

'NEREDEYSE FUTBOLU BIRAKIYORDUM'

"Kendi kariyerimi, nasıl başardığımı ve yaşadıklarımı düşünüyordum. Yetişirken futbol akademilerinde değildim ve çok geç profesyonel oynamaya başladım. 18 yaşında Sunday Lig'de oynuyordum ve neredeyse futbolu bırakıyordum. Ama bunu başardım çünkü o sırada bana inanan ve benimle çalışan insanlar vardı. Bu yüzden, oyunun fiziksel ve teknik yönünün yanı sıra oyuncuların bilişsel perspektifine odaklanmaya başladım."

"Hayat için şuna inanıyorum, bize belirli şeyler için yaratılmadığımızın söylendi ve gerçek şu ki, hepimizin yetenekle doğduğumuzu düşünmüyorum, ancak yetiştirilme, eğitilme ve geliştirilme şeklimiz bu nitelikleri beraberinde getiriyor."

Milliyet