Demba Ba'dan Beşiktaş itirafı

Futbol kariyerinde; Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe formaları giyen Demba Ba, Siyah-Beyazlılar'da oynadığı dönemden günümüz transfer dünyasına kadar çeşitli açıklamalarda bulundu.

Fransız basınına konuşan Demba Ba, "Ben Beşiktaş'ta oynarken Çin'den teklif geldiğinde biraz düşündükten sonra kabul ettim çünkü bana Beşiktaş'tan kazandığımın 2 katını teklif etmişlerdi ve bu karşınıza bir defa çıkan bir fırsattı. Ben de bu fırsatı değerlendirdim" dedi.

Ba, 2015 yılında 13 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Shenhua'ya transfer olmuştu.