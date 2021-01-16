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  • Demba Ba'dan maçın hakemine tepki: Maça etki etmesi şevkimizi kırıyor
Spor

Demba Ba'dan maçın hakemine tepki: Maça etki etmesi şevkimizi kırıyor

Başakşehir'de Demba Ba, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta hakeme tepki gösterdi. Demba, 'Başka birinin maça etki etmesi bizim şevkimizi kırıyor. 2. golü attığımızda da sayılmadı. Allah yukarıda.' diye konuştu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 18:46 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 18:46
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Başakşehir'de Demba Ba, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakemin gollerini iptal etmesine tepki gösteren tecrübeli oyuncu, "Maç zor şartlarda oynandı, ne kadar zor şartlar olduğunu hepimiz gördük. Belki maçın iptal edilmesi bile düşünülebilirdi. Golü attık, bireysel hatadan gol yedik. 2. golü attığımızda da sayılmadı. Allah yukarıda. Hafta boyu çalışıyoruz, emek veriyoruz ama sayılmayan bir gol oldu. Başka birinin maça etki etmesi bizim şevkimizi kırıyor. Savaşmaya devam ediyoruz, 3 maçta 7 puan doğru ama 3'te 3 yapıp 9 da alabilirdik. Hakem biraz doğru karar verse, 3'te 3 yapabilirdik." dedi.

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