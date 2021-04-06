İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Nisan 2021 Salı / 24 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1031
  • EURO
    9,6048
  • ALTIN
    450.23
  • BIST100
    1442.06
Spor

Dembele attı, Barcelona 90'da kazandı

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 1-0 mağlup etti. Katalan ekibi lider Atletico Madrid'le arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

AA06 Nisan 2021 Salı 00:59 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 00:59
ABONE OL

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 79. dakikasında Valladolid'den Oscar Plano, direkt kırmızı kart gördü.

Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran Barcelona, 90. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 3 puanın sahibi oldu.

Katalan takımı, puanını 65'e çıkararak, lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi.

Ligin zirvesinde Atletico Madrid'in 66, Barcelona'nın 65 ve Real Madrid'in 63 puanı bulunuyor.

La Liga'nın 30. haftasında, 10 Aralık'ta Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.