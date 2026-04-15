İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7422
  • EURO
    52,8496
  • ALTIN
    6964.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dembele sahne aldı! PSG, Liverpool'u devirip tur atladı
Dembele sahne aldı! PSG, Liverpool'u devirip tur atladı

PSG, Anfield'da Liverpool'u 2-0 mağlup ederek toplamda 4-0'lık skorla yarı finale yükseldi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Ousmane Dembele kaydetti.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2026 Çarşamba 00:03 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Liverpool, PSG'yi konuk etti.

Anfield'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan PSG, toplam skorda 4-0 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede PSG'ye galibiyeti getiren golleri 73. ve 90+1. dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken toplam skorda 4-0 galip gelen PSG, adını yarı finale yazdırdı.

Luis Enrique'nin ekibi, yarı finalde Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 15 Nisan Çarşamba günü Real, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Bayern Münih'i konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.