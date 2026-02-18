İSTANBUL 9°C / 2°C
  Demediklerini bırakmadılar! Mağlubiyetin faturasını Kenan Yıldız'a kestiler
Spor

Demediklerini bırakmadılar! Mağlubiyetin faturasını Kenan Yıldız'a kestiler

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Kenan Yıldız performansı nedeniyle İtalya'da eleştirilerin hedefi oldu. İtalyan basınında Kenan Yıldız için 'Türk takımının 1-0 öne geçtiği pozisyonda topu kaybetti. En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

18 Şubat 2026 Çarşamba 15:02
Demediklerini bırakmadılar! Mağlubiyetin faturasını Kenan Yıldız'a kestiler
İtalyan basını, Kenan Yıldız'ın Galatasaray'a karşı olan performansını eleştirdi, gole sebebiyet veren hata yaptığını öne çıkardı.

"ESKİ HALİNDEN ESER YOKTU"

La Repubblica: Kelly ve Cabal felaket bir performans sergiledi, Kenan Yıldız'ın ise eski halinden eser yok.

"ÇOK DAHA FARKLI OYNAMALIYDI"

Sport Mediaset: Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir

"SALLAI TARAFINDAN BOĞULDU"

Virgilio Sport: Gabriel Sara'nın 1-0'lık golüne yol açan kanlı top kaybını yaptı. Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu.

"TELAFİ İÇİN BİR ŞEY YAPMADI"

90min: Belki de kendi ülkesinde oynamanın heyecanıydı, ancak ceza sahasının kenarında topu kaybetmesindeki dikkatsizlik gole neden oldu. Hatadan sonra telafi etmek için hiçbir şey yapmadı.

"EN İYİ FORMUNDA DEĞİL"

Eurosport İtalya: Türk takımının 1-0 öne geçtiği pozisyonda topu kaybetti. En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü.

Popüler Haberler
