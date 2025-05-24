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Spor

Demir Ege için transfer yarışı! Avrupa devleri peşinde

Sezon başında Beşiktaş'tan Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz, performansıyla Avrupa devlerini peşine taktı. 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen Portekiz kulübü, genç yıldızı 10 milyon Euro'ya satmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi24 Mayıs 2025 Cumartesi 15:10 - Güncelleme:
Demir Ege için transfer yarışı! Avrupa devleri peşinde
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Beşiktaş'ın sezon başında Rio Ave'ye kiralık olarak gönderdiği Demir Ege Tıknaz, Portekiz Ligi'nde gösterdiği başarılı performansın ardından transfer pazarının gözde isimlerinden biri haline geldi.

Siyah beyazlı kulübün, Rio Ave ile yaptığı sözleşmeye 5 milyon Euro satın alma opsiyonu koyması ise bu transferde Beşiktaş'ın elini zayıflatıyor. Portekiz kulübünün, Demir Ege'nin satın alma opsiyonunu kullanarak genç futbolcuyu 10 milyon Euro bedelle bir başka takıma satması bekleniyor.

A Bola gazetesinin haberine göre; daha önce Benfica, Porto ve Sporting Lizbon'la adı anılan Demir Ege Tıknaz için şimdi de Lille devreye girdi. Fransız kulübünün, Türk futbolcuyu kadrosuna katma konusunda atağa kalktığı ve Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen Tiago Morais'i de takasta kullanarak bu transfere dahil etmeye çalıştığı kaydedildi.

Ancak Rio Ave'nin Demir Ege Tıknaz'ın transferinde takas teklifine sıcak bakmadığı belirtildi.

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