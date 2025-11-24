Demir Ege Tıknaz: 3 puanı kazanamadığımız için üzgünüz

Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, 1-1 biten Samsunspor maçının ardından konuştu.

Demir Ege Tıknaz, maçın ardından yaptığı değerlendirmede 3 puanı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Kazanmaları gereken bir karşılaşma olduğunu belirten genç futbolcu, milli arayı verimli geçirdiklerini ve maça iyi hazırlandıklarını ifade etti.

Bazen şanssızlıkların yaşanabildiğini dile getiren Demir Ege, ilk yarının bitimine kalan 4 maçı en iyi şekilde tamamlayarak devre arasına moralli girmek istediklerini vurguladı.