Spor

Demir Ege Tıknaz: 3 puanı kazanamadığımız için üzgünüz

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz, Samsunspor beraberliğinin ardından “Kazanmamız gereken bir maçtı, 3 puanı alamadığımız için üzgünüz” diyerek, ilk yarının kalan 4 maçını en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

HABER MERKEZİ24 Kasım 2025 Pazartesi 00:37 - Güncelleme:
Demir Ege Tıknaz: 3 puanı kazanamadığımız için üzgünüz
Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, 1-1 biten Samsunspor maçının ardından konuştu.

Demir Ege Tıknaz, maçın ardından yaptığı değerlendirmede 3 puanı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Kazanmaları gereken bir karşılaşma olduğunu belirten genç futbolcu, milli arayı verimli geçirdiklerini ve maça iyi hazırlandıklarını ifade etti.

Bazen şanssızlıkların yaşanabildiğini dile getiren Demir Ege, ilk yarının bitimine kalan 4 maçı en iyi şekilde tamamlayarak devre arasına moralli girmek istediklerini vurguladı.

