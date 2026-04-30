Demir Ege'den dev maçta gol! Yarı finalde perdeyi açtı

UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmesinde Portekiz temsilcisi Braga ile Alman temsilcisi Freiburg karşı karşıya geldi. Maçta Braga forması giyen Demir Ege Tıknaz, gol perdesini açmayı başardı.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan 7 milyon euro bonservis bedeliyle Braga'ya imza atan Demir Ege Tıknaz, UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın 8. dakikasında ceza sahası içerisinde gol vuruşunu yapan Demir Ege, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu sezon Portekiz ekibinde 12. karşılaşmasına çıkan genç futbolcu, bu golle birlikte 2 gol ve 2 asiste ulaştı.