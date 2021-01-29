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Spor

Demir Grup Sivasspor Alanya'da

Süper Lig'de 22. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, uçakla Alanya'ya gitti.

AA29 Ocak 2021 Cuma 17:24 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 17:25
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gazipaşa Alanya Havalimanı'na gelen kırmızı-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti.

Sivasspor'un Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Alaaddin Okumuş, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Kerem Atakan Kesgin, Isacc Cofie, Jorge Felix, Max Gradel, Arouna Kone, Mustapha Yatabare, Casmir Ninga, Kayode.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

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