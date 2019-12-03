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Demir Grup Sivasspor kupada avantajı yakaladı!

Süper Lig'in lideri Sivasspor deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında, TFF 3. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri mücadeleden 2-0'lık skorla ayrılarak ikinci maç öncesi büyük bir avantaj elde etti.

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