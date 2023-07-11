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Spor

Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

11 Temmuz 2023 Salı 21:27 - Güncelleme:
Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor
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Demir Grup Sivasspor, yeni sezon çalışmalarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışmaları yapan kırmız-beyazlı ekip daha sonra sınırlı alan oyunlar oynadı. Sivasspor taktik çalışmayla günü tamamladı.

Sivasspor, Çarşamba günü yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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