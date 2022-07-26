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Spor

Demir Grup Sivasspor'un Avusturya kampı tamamlandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, çalışmalarının ikinci etabı olan Avusturya kampını tamamladı.

IHA26 Temmuz 2022 Salı 00:22 - Güncelleme:
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Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan DG Sivasspor 2. etap kampını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde toplanan ve 29 Haziran sabahı hazırlıklarına başlayan Sivasspor, 13 günlük kampın ardından 16 Temmuz'da ise 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

Yiğidolar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yeni sezona Stegersbach kasabasında yoğun bir tempoyla hazırlanırken, Bolu ve Avusturya kampında 5 hazırlık maçı oynadı. Kırmızı-beyazlı ekip Bolu kampında Al Shamal SC'yi 2-0 ve Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti. Avusturya kampında ise Szombathelyi Haladas ile golsüz, Sigma Olomouc ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip kampın son gününde Al Sharjah'ı 2-0 yendi.

26 Temmuz akşamı Sivas'a dönecek Sivasspor, 27 Temmuz Çarşamba günü kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.

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