Demokratik Kongo, Nijerya'yı geçerek play-off vizesini aldı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri play-off final maçında Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.
Prince Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarında gülen taraf 4-3'lük skorla Demokratik Kongo oldu.
Nijerya, 3. dakikada Ogochukwu Onyeka ile öne geçti. Demokratik Kongo'ya beraberliği getiren golü ise dakika 32'de Alanyaspor'da forma giyen Elia Meschack kaydetti.
Nijerya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, 46. dakikada oyundan alındı.
Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan Wilfred Ndidi, 120 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Demokratik Kongo, Afrika Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde penaltılar sonucu Nijerya'yı 4-3'le geçerek ve konfederasyonlar arası play-off'lara katılmaya hak kazandı.