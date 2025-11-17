İSTANBUL 20°C / 15°C
Spor

Demokratik Kongo, Nijerya'yı geçerek play-off vizesini aldı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Nijerya ile Demokratik Kongo maçının 90 dakikası ve uzatma bölümü 1-1 sona erdi. Penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Demokratik Kongo, konfederasyonlar arası play-off'lara katılmaya hak kazandı.

HABER MERKEZİ17 Kasım 2025 Pazartesi 01:28 - Güncelleme:
Demokratik Kongo, Nijerya'yı geçerek play-off vizesini aldı
Afrika Dünya Kupası Elemeleri play-off final maçında Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Prince Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarında gülen taraf 4-3'lük skorla Demokratik Kongo oldu.

Nijerya, 3. dakikada Ogochukwu Onyeka ile öne geçti. Demokratik Kongo'ya beraberliği getiren golü ise dakika 32'de Alanyaspor'da forma giyen Elia Meschack kaydetti.

Nijerya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, 46. dakikada oyundan alındı.

Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan Wilfred Ndidi, 120 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Demokratik Kongo, Afrika Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde penaltılar sonucu Nijerya'yı 4-3'le geçerek ve konfederasyonlar arası play-off'lara katılmaya hak kazandı.

