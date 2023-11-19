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Spor

Demokratik Kongo, Sudan engelini aşamadı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri ikinci haftasında Demokratik Kongo, Sudan'a 1-0 mağlup oldu. Demokratik Kongo'da Galatasaraylı Cedric Bakambu 71. dakikada oyuna dahil oldu.

19 Kasım 2023 Pazar 21:20 - Güncelleme:
Demokratik Kongo, Sudan engelini aşamadı
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Afrika Dünya Kupası Elemeleri ikinci haftasında Sudan ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Martrys of February Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sudan 1-0 kazandı.

Sudan'a galibiyeti getiren gol 80. dakikada Charles Pickel'in kendi ağlarına yolladığı topla geldi.

Demokratik Kongo'da Galatasaraylı Cedric Bakambu karşılaşmaya 71. dakikada dahil oldu.

Öte yandan Beşiktaşlı Jackson Muleka konuk ekipte Milli takım kadrosuna çağırılmasına rağmen Moritanya karşılaşmasının ardından bu maçta da 23 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Demokratik Kongo, ikinci hafta sonunda 3 puanda kaldı. Ev sahibi ekip Sudan puanını 4'e yükseltti.

Grubun bir sonraki maçında Sudan, Moritanya deplasmanına gidecek. Demokratik Kongo, Senegal ile deplasmanda karşılaşacak.

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