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Spor

Denis Draguş: Çok kötü hissediyoruz

Trabzonspor'un deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Bordo Mavililer'in golünü atan Denis Draguş, açıklamalarda bulundu.

1 Aralık 2024 Pazar 01:44 - Güncelleme:
Denis Draguş: Çok kötü hissediyoruz
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Trabzonspor'un deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Bordo Mavililer'in golünü atan Denis Draguş, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Draguş'un sözleri şu şekilde:

Draguş, yaptığı açıklamada "Kelimeleri bulmak zor. Kafamızı kaldırıp buradan çıkmak zorundayız. Bize yakışan bir durum değil. Çok kötü bir durumdayız. Çok kötü hissediyoruz. Ama tek çıkış yolu da çalışmak. Buradan çıkışın tek yolu yarın yeni bir başlangıç yaparak yolumuza devam edebilmek."

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