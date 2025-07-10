Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Gaziantep'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı ve ardından bonservisini alarak uzun vadeli sözleşme imzaladığı Denis Draguş için önemli bir açıklama geldi.

Standard Liege'den transfer edilen Draguş'ın Trabzon'daki geleceği tartışma konusu olmuştu. Rumen oyuncunun menajeri, konuyla ilgili açıklama yaparak 26'lık futbolcunun Trabzon'a odaklandığını söyledi. Enrico Sposato, Rumen basınına yaptığı açıklamada "Denis tamamen Trabzonspor'a ve milli takıma odaklanmış durumda. Bu kulübün hak ettiği hedefl ere ulaşmasına yardımcı olmaya kendini adadı. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Gerçekten büyülü bir şehir olan Trabzon'a karşı güçlü bir bağlılık hissediyor" ifadelerini kullandı. Bordo-Mavili forma ile sezonu 26 maça çıkarak tamamlayan Rumen kanat, 3 gol ve 1 asistle takıma katkı sağladı.