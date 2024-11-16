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Spor

Denis Draguş'tan transfer açıklaması

Trabzonspor forması giyen hücum oyuncusu Denis Draguş, kariyer planlamasıyla ilgili konuştu.

16 Kasım 2024 Cumartesi 10:44 - Güncelleme:
Denis Draguş'tan transfer açıklaması
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Trabzonspor'un forveti Deniz Draguş, ülkesi Romanya'da basına verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki oyuncu, "Mircea Lucescu, Romanya futbolunun en önemli isimlerinden biri. Onunla çalışmayı her futbolcunun isteyeceği gibi ben de çok isterim. Ancak şu an yurt dışında oynamak benim öncelikli hedefim. Mümkün olduğunca yurtdışında oynamak istiyorum. Farklı liglerde tecrübe kazanarak kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Bu, kariyerim açısından çok önemli" dedi.

Süper Lig'de bu sezon 10 maçta görev yapan Draguş, henüz gol sevinci yaşayamadı.

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