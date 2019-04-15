Deniz 2 milyon Euro'ya tamam
GALATASARAY’IN Kayserisporlu Deniz Türüç için her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
- StarSpor
Daha önce Deniz’e 10 milyon euro bedel belirleyen Kayserispor’un maddi krizi aşmak için indirime gittiği ve 2 milyon euroyu kabul ettiği öğrenildi. Taraflar sezon sonu transfere noktayı koyacak.
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