21 Şubat 2021 Pazar 23:58 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 23:58

Deniz Çoban'ın yayıncı kuruluştaki değerlendirmeleri şu şekilde:

ÇİFT VURUŞ OLMASI LAZIMDI



Sosa'nın şutundan sonra kaleci topu çeliyor ama Alpaslan da iki ayağının arasında topu saklıyor. Burada da bir çift vuruş olması lazımdı. Topu rakibe vermemek için baya uğraşıyor. Endirekt serbest vuruş vermesi lazımdı. VAR buna karışamaz. Burada net bir ihlal var.

Hüseyin Göçek bugün çok tedirgindi. Bu da normal. 25 hafta büyük maç almayıp sonra böyle bir durumda maç verirseniz hakemin böyle hissetmesi de doğal olur.

ATINÇ'IN HAREKETİ PENALTI DEĞİL



Atınç'ın ikinci ayrıda Valencia'yı düşürmesi penaltı değil. Çok az bir müdahale var. Bu tür hareketlerin çok daha hafiflerine faul ya da penaltı çalındı. Ama onlar da penaltı değildi, bu da değil.

Bu görüntü Beinsports'tan alınmıştır

SİNAN GÜMÜŞ'E YAPILAN NET PENALTI



Sinan Gümüş'e yapılan harekete baktığımızda, elin kafaya veya yüze gelmesi faul. Bu biliniyor. Sadece sarı kart konusunda yorumlar değişiyor. Buna benzer sene başından bu yana en az 10 kez penaltı verildi. Bu tartışmasız çok açık bir penaltı. Video hakemin de devreye girmesi lazımdı.