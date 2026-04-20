Spor

Deniz Gül'den asist: Porto evinde kazandı

Porto, sahasında Tondela'yı 2-0 mağlup ederken milli futbolcu Deniz Gül ilk golün asistini yaptı. Bu sonuçla puanını 79'a yükselten Porto, en yakın rakibiyle farkı 7 puana çıkardı.

HABER MERKEZİ20 Nisan 2026 Pazartesi 00:49 - Güncelleme:
Portekiz Süper Ligi'nin 30. haftasında Porto, evinde Tondela'yı konuk etti.

Estadio Do Dragao Stadyumu'ndan oynan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Porto 39. dakikada Alan Varela ile penaltıdan yararlanamadı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Gabriel Viega ve 65. dakikada Victor Froholdt kaydetti.

Milli futbolcumuz Deniz Gül, karşılaşmada 88 dakika süre alırken ilk golde asist yapan isim oldu.

EN YAKIN RAKİBİ 7 PUAN UZAKTA

Bu sonuçla birlikte Porto puanını 79'a yükselterek en yakın rakibi olan Benfica ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkarmayı başardı.

Tondela ise 21 puanla 17. sıradaki yerinde kaldı.

Porto 10 maçtır mağlubiyet yaşamazken, Tondela'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

PORTEKİZ'DE GELECEK HAFTA

Porto gelecek hafta deplasmanda Estrela ile, Tondela ise evinde Nacional ile karşılaşacak.

