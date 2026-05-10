İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Deniz Gül'ün gol attığı maçta Porto, AVS'ye mağlup oldu
Spor

Deniz Gül'ün gol attığı maçta Porto, AVS'ye mağlup oldu

Şampiyon Porto, Portekiz Ligi'nin 33. haftasında deplasmanda AVS'ye 3-1 mağlup oldu. Milli oyuncumuz Deniz Gül, Porto'nun tek golünü kaydeden isim oldu.

HABER MERKEZİ10 Mayıs 2026 Pazar 22:07 - Güncelleme:
Deniz Gül'ün gol attığı maçta Porto, AVS'ye mağlup oldu
ABONE OL

Portekiz Ligi'nin 33. haftasında Porto, AVS ile deplasmanda karşılaştı. Ligde şampiyonluğu daha önce ilan eden Porto, AVS'ye 3-1 kaybetti.

Karşılaşmada AVS'ye galibiyeti getiren golleri 23 ve 58. dakikalarda Roni ile birlikte 80. dakikada Aderlan Santos attı.

Porto'nun tek golünü 53. dakikada Deniz Gül kaydetti. Porto'da golü atan Deniz Gül, 90 dakika sahada kaldı.

Portı, Dominik Prpic'in uzatma dakikalarında kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Porto, 85 puanda kaldı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen AVS, 20 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Porto, sahasında Santa Clara'yı konuk edecek. AVS, Moreirense deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Ehliyeti kaptırdı, polise yakalandı! Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.