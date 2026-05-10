Deniz Gül'ün gol attığı maçta Porto, AVS'ye mağlup oldu

Portekiz Ligi'nin 33. haftasında Porto, AVS ile deplasmanda karşılaştı. Ligde şampiyonluğu daha önce ilan eden Porto, AVS'ye 3-1 kaybetti.

Karşılaşmada AVS'ye galibiyeti getiren golleri 23 ve 58. dakikalarda Roni ile birlikte 80. dakikada Aderlan Santos attı.

Porto'nun tek golünü 53. dakikada Deniz Gül kaydetti. Porto'da golü atan Deniz Gül, 90 dakika sahada kaldı.

Portı, Dominik Prpic'in uzatma dakikalarında kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Porto, 85 puanda kaldı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen AVS, 20 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Porto, sahasında Santa Clara'yı konuk edecek. AVS, Moreirense deplasmanına gidecek.