Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nın 10. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı

Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde, BAUISC (Bahçeşehir Üniversitesi International Sailing Club) iş birliğiyle, Akkök Holding ve Hepsiburada sponsorluğunda düzenlenen 10. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, 18 Ekim Cumartesi günü Kalamış'da kurulan şamandıra parkurunda başladı. Rüzgârın yetersizliği nedeniyle tamamlanamayan yarış sonrasında katılımcı takımlar ile Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nın 10. yılı coşkuyla kutlandı. Törende, Kupa'nın 10 yıllık serüvenine destek sağlayan takımlara, yelken okullarına ve hakem heyetine özel ödüller takdim edilirken üniversite takımlarına teşvik ödülleri verildi.

Kurumsal, bireysel ve üniversite takımlarının dahil olduğu yarışa 25 farklı takım katılım sağladı. Kadınların yelken sporundaki varlığını güçlendirme misyonuyla 10 yıl önce başlayan bu yolculukta, bugüne kadar 1.300 kadın, yelken dünyasına katıldı.

"İYİLİĞE YELKEN AÇIYORUZ" MOTTOSUYLA 10. YILDA UNICEF VE AÇEV'E DESTEK

Her yıl "İyiliğe Yelken Açıyoruz" mottosuyla kadın ve çocuk odaklı bir sivil toplum kuruluşunu destekleyen Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nda kadın yelkenciler, bu yıl da sosyal fayda için yelken açtı. Kupa 10. yılında UNICEF ve AÇEV'i destekleyerek çocukların ve kadınların geleceğine katkı sundu. Kupa'nın 10. yıl kutlamalarına UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki de katılım sağlayarak yelkenci kadınların coşkusuna ortak oldu.

"KADINLARIN YELKEN SPORUNDAKİ YERİ ARTIK KALICI BİR GÜÇ HALİNE GELDİ"

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi Üyeleri Arzu Çekirge Paksoy, Diana Misim ve Serap Gökçebay, 10. yıl vesilesiyle yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi; "Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nı bundan 10 yıl önce başlatırken hedefimiz; kadınların yelken sporunda daha görünür, aktif ve kalıcı bir şekilde yer almasını sağlamaktı. Biz bu yola çıkarken federasyona kayıtlı kadın yelkenci oranı %10 seviyesindeyken şimdi bu oran yaklaşık %30'a ulaştı. Bu artışta küçük de olsa bir payımız olmasından gurur duyuyoruz. Kadınların doğayla, rüzgârla ve birbirleriyle kurduğu bu bağ, sporda dayanışmanın en güzel örneklerinden biri. Destek veren tüm kurumlara, üniversitelere, bireysel katılımcılara, sponsorlarımıza ve bu yolculukta bizimle olan tüm kadın yelkencilere teşekkür ediyoruz."

Akkök Holding iki yıldır yarışa kurumsal yelken takımlarıyla dâhil olurken 10. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nın destek sponsoru oldu. Akkök Holding CHRO'su Duygu Erzurumlu Cengiz; "Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, kadınların birlikte güçlendiği, dayanışmanın ve cesaretin dalgalarla buluştuğu çok özel bir platform. Akkök Holding olarak bu yolculuğun bu sene de bir parçası olmaktan ve kadınların hem iş hayatında hem de sporda yelkenlerini özgüvenle açmalarına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

İki yıldır Kupa'ya sponsor olarak destek sağlayan Hepsiburada'nın Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Direktörü Canan Binal Yılmaz; "Hepsiburada olarak, kadınların sporda, iş dünyasında ve hayatın her alanında güçlenmelerini sağlayacak proje ve programlarda yer almayı sürdürüyoruz. Deniz Kızı Yelken Kupası gibi ilham verici bir projenin parçası olmak kadınların farklı alanlarda başarılarını bize gösterdiği için ayrıca anlam taşıyor. Yelken gibi cesaret, denge ve ekip ruhu gerektiren bir branşta kadınların mücadelesini izlemekten ve desteklemekten büyük bir keyif ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

10. DENİZ KIZI KADIN YELKEN KUPASI KATILIMCILARI

Kupa katılımcıları arasında; Akkök Holding, Atak Akademi, Bioderma – Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bosch – Gemini Kadın Yelken Takımı, BSH Ev Aletleri – Alderan, BSH Ev Aletleri – Ekabir, Burgan Bank ON Dijital Bankacılık, Çimsa Kadın Yelken Takımı, Doğuş Üniversitesi, Fora Marine, ICE Yacht Yelken Takımı, LUCE – Octopus Sailing Academy, Logo Yazılım, MediaMarkt, MSI Sailing Team, Piri Reis Üniversitesi, Sahibinden.com, Samsun Yelken, Sirens – Ada Yelken, Skechers Kadın Yelken Takımı, TUSAŞ Kadın Yelken Takımı, Tüpraş Kadın Yelken Takımı, Unilever Kadın Yelken Takımı ve Zacapa Kadın Yelken Takımı vardı.

Akkök Holding ve Hepsiburada sponsorluğunda gerçekleşen Kupa'ya Faselis, Motovale, Türk Medya ve Wefood da destek sağladı.

Kupa ile ilgili detaylı bilgilere www.denizkiziyelkenkupasi.com adresinden, Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nın LinkedIn ve Instagram sayfalarından ulaşılabilir.

