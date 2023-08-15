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Spor

Deniz Küreği Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları 19-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılacak.

15 Ağustos 2023 Salı 17:17 - Güncelleme:
Deniz Küreği Türkiye Kupası heyecanı başlıyor
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Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, 19-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre 30 kulüpten 500'e yakın sporcunun yarışacağı organizasyon, Şişecam Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek.

Yarışlarda kupa için mücadele edecek ekipler tek çifte, iki çifte ve dört çifte dümencili tekne sınıflarında suya inecek.

Kupa kapsamında 19 yaş altı, büyükler ve master yaş kategorilerinde; kadınlar, erkekler ve "mix" klasmanlarında yarışlar yapılacak.

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