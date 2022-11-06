Deniz Öncü İspanya'da ikinci oldu

İspanyol pilot İzan Guevara'nın arkasında ikinci sırada yarışa başlayan Öncü, 23 turluk yarışta baştan sona liderlik mücadelesi verdi.

Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele ettiği bu sezonun son yarışında Öncü, 17. turdan itibaren İspanyol rakibini geçmek için ataklar yaptı. Öncü, son tura girilirken bir ara rakibini geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.

Son ana kadar zirveye ortak olan ve zevkli bir yarış izlenmesini sağlayan Öncü, sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 7. birinciliğini alan İspanyol rakibi Guevara'nın arkasında ikinci oldu. 19 yaşındaki Deniz Öncü, Moto3 kategorisinde sezonu 200 puanla 5. sırada tamamladı.

Deniz'e destek vermek için Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, milli sporcular Can Öncü ile Toprak Razgatlıoğlu da Valensiya'da yarışı izledi.

Takım değiştiren Deniz, favoriler arasında gösterildiği gelecek sezonda Red Bull KTM Ajo ile yarışacak.