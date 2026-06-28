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Spor

Deniz Öncü, Moto2 Hollanda yarışını tamamlayamadı

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 10. ayağını Deniz Öncü tamamlayamadı.

AA28 Haziran 2026 Pazar 14:29 - Güncelleme:
Deniz Öncü, Moto2 Hollanda yarışını tamamlayamadı
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Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 10. ayağını tamamlayamadı.

Drenthe bölgesindeki 4,5 kilometrelik TT Assen Pisti'ndeki yarış, 22 tur üzerinden yapıldı.

ELF Marc VDS takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 19. cepten başladığı yarışın 17. turunda yaptığı kazanın ardından yarış dışı kaldı.

Kolombiyalı sürücü David Alonso yarışın son metrelerinde İspanyol Manuel Gonzalez'i geçerek birinci oldu. Avustralyalı pilot Senna Agius ise üçüncü sırada yer aldı.

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