26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
  Deniz Öncü, Moto2 İspanya yarışını 13. sırada bitirdi
Deniz Öncü, Moto2 İspanya yarışını 13. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası İspanya Grand Prix'sini 13. sırada tamamladı.

AA26 Nisan 2026 Pazar 15:11
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı İspanya Grand Prix'sinde 13. oldu.

Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'ndeki yarış, 21 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, ELF Marc VDS takımı adına yarışa 19. cepten başladığı mücadeleyi 13. sırada bitirdi.

Avustralyalı pilot Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 5. ayağı, Le Mans Pisti'nde 8-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Trump'a silahlı saldırı girişimi! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

