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Spor

Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda kaza yaptı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışında takım arkadaşı Ayumu Sasaki ile çarpıştı.

IHA23 Ağustos 2020 Pazar 14:59 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 14:59
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Moto3 Dünya Şampiyonası’nın ikinci yarışında galibiyet mücadelesi veren Deniz Öncü, bitime 5 tur kala takım arkadaşı Ayumu Sasaki ile çarpıştı. Kaza sonrası birkaç takla atan ve sonrasında yerde kalan Öncü, sağlık ekipleri tarafından sedye ile kaldırılarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Türkiye Motosiklet Federasyonu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Avusturya yarışında milli sporcumuz Deniz Öncü, takım arkadaşı ile yaşadığı temas nedeniyle kaza yaparak yarış dışı kaldı. Herhangi bir ciddi yaralanması bulunmayan Deniz Öncü ilk sağlık kontrolünden sonra ileri tetkikler için hastaneye kaldırıldı" ifadelerine yer verdi.

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