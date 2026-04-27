  • Deniz Sapmaz, Jabra Açık Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek
Spor

Deniz Sapmaz, Jabra Açık Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa Kadınlar Golf Turu kapsamında Evian kasabasındaki Evian Resort Golf Kulübü'nde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 18:55 - Güncelleme:
Deniz Sapmaz, Jabra Açık Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek
Milli golfçü Deniz Sapmaz, Fransa'da düzenlenecek Jabra Açık Turnuvası'na katılacak.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Deniz, Avrupa Kadınlar Golf Turu kapsamında Evian kasabasındaki Evian Resort Golf Kulübü'nde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.

17 yaşındaki Deniz, bu müsabakayla Avrupa Kadınlar Golf Turu'nda yarışan ilk Türk golfçü olacak.

Açıklamasda, "Dünya sıralamasında üst düzey profesyonel oyuncuları bir araya getiren bu prestijli organizasyonda yer almak, yalnızca bireysel bir başarı olmanın ötesinde, ülkemiz golfünün uluslararası alandaki gelişimini ve rekabet gücünü ortaya koymaktadır. Milli sporcumuz Deniz Sapmaz'ın bu seviyede mücadele etmesi, aynı zamanda genç sporcularımızın global arenada söz sahibi olabileceğinin güçlü bir göstergesi olacaktır." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli golfçü Deniz Sapmaz da "Uluslararası sahnede kalıcı olmak ve performansımı en üst seviyeye taşımak istiyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek, hem milli sporcu kimliğimle hem de Ataşehir Golf Kulübü'nün bir oyuncusu olarak en büyük hedefim." ifadelerini kullandı.

