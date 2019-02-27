Deniz Türüç adım adım Galatasaray'a
Sol ayağını kullanan ve orta sahanın sağında görev yapan Deniz Türüç, hem Türk pasaportu taşıması hem de hücum hattında joker olması nedeniyle öne çıktı Galatasaray, Deniz Türüç ile ön görüşmeyi gerçekleştirdi ve Türüç'ün menajeri Buğra Coşkun ile sezon sonu için prensip anlaşmasına vardı.
Bir zamanlar A Milli Takım'ın iskeletini oluşturan Galatasaray'da Emre Akbaba dışında ay-yıldızlı formayı düzenli giyen isim bulunmuyor.
Takım içindeki yerli kalitesini artırma kararı alan sarı-kırmızılı kulüp ilk hamlesini yaptı ve Kayseri'nin yıldızı Deniz Türüç'le ön görüşmeyi gerçekleştirdi. Deniz'in menajeri Buğra Coşkun iki hafta önce İstanbul'a geldi, taraflar sezon sonu için prensip anlaşmasına vardı.
FATİH TERİM MİLLİ YAPTI
Kayserispor'la 1 yıl sözleşmesi kalan Deniz Türüç, yeni mukavele imzalamadı ve lig bitince ayrılmak istiyor. 1993 doğumlu oyuncunun kulübünden önemli miktarda alacağı bulunuyor. Altyapısı Hollanda olan, sol ayağını iyi kullanan, orta sahanın sağında oynayan Deniz'i A Milli Takım'a Fatih Terim kazandırdı.
Kiralık olan Onyekuru'ya veda edecek olan, Belhanda'yı da satmaya hazırlanan G.Saray'da Deniz'in transferine hem yaşı (26) hem pasaportu (TC) hem de hücum hattında joker olması (kanat-10 numara) nedeniyle sıcak bakılıyor.
(Sabah)
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