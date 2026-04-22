  • Deniz Türüç: Fenerbahçe'nin üstümüze geleceğini biliyorduk
Deniz Türüç: Fenerbahçe'nin üstümüze geleceğini biliyorduk

Deniz Türüç, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından takımın inancına vurgu yaptı.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 01:44 - Güncelleme:
Konyaspor futbolcusu Deniz Türüç, Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Türüç, "Her maç zordur. Fenerbahçe çok büyük bir camia, dolayısıyla motivasyonda sıkıntı çekmedik. Gerçekçi olmak lazım. Zor bir maç. Topu domine eden taraf Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'nin üstümüze geleceğini biliyorduk. Maçın temposunu düşürerek kazanmayı hedefledik. Uzatmalara gitti. İstediğimiz bir şeydi. Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı hiçbir zaman kolay değildir. Takım arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum tek tek. İnanmamız gerekiyordu. Yapabileceğimizi söyledim. Şükür oldu." ifadelerini kullandı.

Gelecek maçlar için konuşan milli futbolcu, "Bizim pazartesi günü çok önemli bir Trabzonspor maçımız var. Tüm takım ona odaklandı. Hafta içi kolay olmuyor, yoruluyorsunuz. Çeyrek finalde, yarı finalde rakibin önemi yok. Tek maçta her şey olabilir. Takımı, yönetimi, Konya halkını tebrik ediyorum." diyerek sözlerine son verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski Vali Tuncay Sonel Gülistan Doku davasında ne ile suçlanıyor?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
