Deniz Türüç Galatasaray yolunda
Teknik direktör Cenk Özcan, Deniz Türüç’ün sezon sonunda Galatasaray’a imza atabileceğini duyurdu.
Galatasaray ile geçtiğimiz günlerde adı anılan Kayserispor'un yıldızı Deniz Türüç hakkında pekiştirici bir iddia daha atıldı. Antrenörlük kariyerine Galatasaray'da başlayan ve şu anda teknik direktörlük yapan Cenk Özcan, 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe transfer olabileceğini söyledi.
Özcan, Beşiktaş'a bu hafta gol atan Türüç için, "Çok iyi bir oyuncu ve çok ciddi şekilde Galatasaray'a sezon sonunda gideceği yönünde söylentiler var" dedi. Kayseri ile 2020'ye kadar kontratı olan Türüç bu sezon 3 gol attı.
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