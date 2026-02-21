İSTANBUL 15°C / 6°C
Spor

Deniz Türüç: Galatasaray'ı zor durumda bıraktık

Deniz Türüç, dolu tribünler önünde çok önemli bir galibiyet aldıklarını ve inançlarını kaybetmedikleri için kazandıklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu kalan maçları final gibi oynayacaklarını vurguladı.

21 Şubat 2026 Cumartesi 22:40
Deniz Türüç: Galatasaray'ı zor durumda bıraktık
Konyasporlu Deniz Türüç, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Deniz Türüç "Bizim adımıza çok güzel oldu. Böyle güzel taraftar ve dolu stat önünde iyi bir galibiyet oldu. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Galatasaray'a topu verdik ama baskı ile birlikte onları geri ittik. Uzun ve hatalı toplara, zor duruma bıraktık. İlk yarı atamadık ama bizim takımda kaliteli ayaklar var, bunu bildiğimiz için inanmayı bırakmadık. Dolayasıyla kazandık." dedi.

Taraftarlara mesaj gönderen Deniz Türüç "Konya halkına şunu söylemek istiyorum, bu stat böyle dolduğu zaman enerjimiz artıyor. Hayırlı olsun, bunun devamı gelecek. Başakşehir maçında da kazanmak için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

İlhan Palut ile iyi bir iletişimi olduğunun hatırlatılması üzerine Deniz Türüç "33 yaşındayım güzel ve kötü tarafları var. İlhan Palut ile çok iyi ilişkimiz var. Konya'da büyük başarı elde etmiş, efsanemiz olarak hatırlıyoruz ve değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Deniz Türüç ayrıca "Her maç iyi oynayamayabilirsiniz ama kötü mücadele edemezsiniz. 11 final maçımız kaldı." dedi.

