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Spor

Deniz Türüç: Hedefim A Milli Takım

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Deniz Türüç Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2020 Cumartesi 21:28 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 21:28
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Başakşehir'de yeni transfer Deniz Türüç, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanmaya deam etmek istediklerini söyleyen Deniz, "Beni bu takıma layık gördükleri için başkanımıza, yönetimimize ve hocamıza teşekkür ediyorum. Trabzonspor karşısında maça iyi başladık ve skoru da yakaladık. Benim ilk maçında ve kazandığımız için çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki haftalarda da kazanmaya devam ediyoruz. Maç maç bakıyoruz ve şimdi de önümüzde Leipzig maçı var." ifadelerini kullandı.

Milli Takım'a dönme hedefi olduğunu kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, "Geçmişi konuşmak istemiyorum ama iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. En kısa süre içerisinde A Milli Takım'a dönmek istiyorum." dedi.

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