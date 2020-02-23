Deniz Türüç ile Fatih Terim arasında gerginlik

23 Şubat 2020 Pazar23:52 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 23:52

Fenerbahçeli Deniz Türüç'ün Galatasaraylı Younes Belhanda'ya arasında yaşanan gerginlik sırasında, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim zor anlar yaşadı.

Fatih Terim, Younes Belhanda'ya doğru gitmek isteyen Deniz Türüç'ün önüne geçerek, sarı-lacivertli futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak oldukça sinirli olan Deniz Türüç, Fatih Terim'i sert şekilde iterek Belhanda'ya doğru yöneldi. Bu sırada dengesini kaybeden Fatih Terim, yere düşmek üzereyken son anda doğruldu.

Yaşanan kargaşayı önlemek isteyen Fatih Terim, daha sonra yeniden Deniz Türüç'ün yanına giderek sarı-lacivertli futbolcuyu olay bölgesinden uzaklaştırmaya ve sakinleştirmeye çalıştı.