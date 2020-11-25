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Spor

Deniz Türüç: Kendi oyunumuzu oynasaydık, farklı olabilirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la İngiltere'de karşılaşan temsilcimiz Başakşehir'de maçın tek golünü atan Deniz Türüç maç sonu açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2020 Çarşamba 01:26 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 01:26
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Başakşehir'in milli futbolcusu Deniz Türüç, karşılaşma sonrasında açıklamada bulundu.

Türüç zor bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını ve kapanmadan cesurca oynaduklarını belirterek, "Old Trafford'dayız, MANU'ya karşı oynuyoruz, ilk maçı da kazanmışız. Rövanş almak istediler ve aldılar ama ilk yarı biraz daha kendi oyunumuzu oynasaydık ve biraz daha önde bassaydık, farklı olabilirdi. Orta kestiğim bir top var, Demba Ba atsaydı, 2-1 içeri girseydik, biraz şans olsaydı 1 puan alabilirdik. Keşke yenseydik ama 2. yarıdaki oyun bize özgüven veriyor." diye konuştu.

Deniz zor bir gruba düştüklerinin farkında olduklarını belirterek, "Biz Türkiye'yi gururlandırmaya çalışıyoruz. Buraya gelip kapanmıyoruz. Leipzig'e, Paris'e, MANU'ya karşı iyi oynadık. Biz kimseden korkmuyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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