İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7371
  • ALTIN
    395.836
  • BIST100
    119339
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Deniz Türüç: ''Öfkem ve isyanım yediğimiz gole''
Spor

Deniz Türüç: ''Öfkem ve isyanım yediğimiz gole''

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçında oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde tepki gösteren Deniz Türüç maç sonunda açıklamalarda bulundu.

07 Temmuz 2020 Salı 22:55 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 22:55
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede kenara alındıktan sonra tepkili görüntüsü ekrana gelen Deniz Türüç, hareketlerinin nedenini açıkladı.

Yedikleri gole tepki verdiğini kaydeden Deniz, "Maçın adrenalini ile verdiğim reaksiyonun yanlış yere çekilmeye çalışıldığını üzülerek takip ediyorum. Rakip takım adına: "Bir kere geldiler hocam bir kere geldiler gol yedik, oyunu tam kontrolümüze almıştık. " diyorum. Tüm öfkem ve isyanım tamamen yediğimiz gol ve pozisyonaydı." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.