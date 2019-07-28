Deniz Türüç’te geri sayım
Galatasaray, Kayseri’yi 3 milyon euro + Ozornwafor, milli yıldızı ise 1.8 milyon euroya ikna etti. Resmi açıklama her an yapılabilir.
- Star Spor
DENİZ Türüç rekabetinden Galatasaray galip çıktı. Fenerbahçe ile Kayserisporlu oyuncunun transferi için büyük bir mücadeleye giren Sarı-Kırmızılı takım hedefine ulaştı. Cim-Bom’un milli yıldız ile yaptığı görüşmede 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve senelik de 1.8 miloyn euro garanti ücret ödeyeceği öğrenildi. Deniz, Kayseri’de senelik 1.2 milyon euro alıyordu. Aslan, bonservis pazarlığında da 3 milyon euro + Ozornwafor’u 1 yıllığına kiralık olarak Kayserispor’a vererek hedefine ulaştı. Resmi açıklamanın 1-2 gün içinde yapılması bekleniyor.
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