Deniz Türüç’te geri sayım

DENİZ Türüç rekabetinden Galatasaray galip çıktı. Fenerbahçe ile Kayserisporlu oyuncunun transferi için büyük bir mücadeleye giren Sarı-Kırmızılı takım hedefine ulaştı. Cim-Bom’un milli yıldız ile yaptığı görüşmede 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve senelik de 1.8 miloyn euro garanti ücret ödeyeceği öğrenildi. Deniz, Kayseri’de senelik 1.2 milyon euro alıyordu. Aslan, bonservis pazarlığında da 3 milyon euro + Ozornwafor’u 1 yıllığına kiralık olarak Kayserispor’a vererek hedefine ulaştı. Resmi açıklamanın 1-2 gün içinde yapılması bekleniyor.