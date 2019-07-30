Deniz Türüç’te son dakika şoku
CİM-BOM, Deniz Türüç’ün bonservisi için Kayserispor ile 3 milyon euro + Ozornwafor’un kiralık verilmesi karşılığı el sıkışmıştı.
- Star Spor
Ancak Sarı-Kırmızılılar son anda bu takastan vazgeçtiği için Deniz Türüç transferinde gecikme yaşanacağı öğrenildi. Başkan Erol Bedir, “Ozornwafor ile ilgilendik. Ancak bu oyuncu sol ayaklı bir stoper. Takımda da çok sayıda sol ayaklı oyuncu var. Hocamız bu yüzden istemedi” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.