Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye dönüş sinyali

12 Kasım 2020 Perşembe 19:53 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 19:55

Fenerbahçe'den sezon başında kiralık olarak ayrılan ve Başakşehir forması giyen Deniz Türüç, önemli açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi. Küçük bir çocukken bunu hayal ediyorsun. Türk Milli Takımı'nda oynamak da bir hayaldi ve İstiklal Marşı'nı duyunca hala kalbim küt küt atıyor. Bunlar bir futbolcu için ulaşması yüksek hedeflerdir.

"BENİM İÇİMDEKİNİ GÖRDÜ"



Fenerbahçe 18 oyuncu birden transfer etti ve Okan Buruk ile konuştuğumda bana güven verdi. Benim içimdekini gördü. Unutmayın ki ben Türkiye Ligi'nin şampiyonuna kiralandım ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı yakaladım.

Manchester United maçından sonra Ajax Teknik Direktörü Ten Hag beni aradı ve asist nedeniyle tebrik etti. Onunla iyi bir iletişimim var, benim için bir baba gibi. Donny van de Beek ile de konuştum, maçla ilgili ne düşündüğümü sordu. Ona da iyi şanslar diliyorum.

İyi bir sezon geçirmek, Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyorum. Sonrasında seçeneklerime bakacağım. Sözleşmem var, Fenerbahçe'ye dönüp kalabilirim. Ama yine kiralanabilirim, gönderilebilirim. Ne olacağına bakacağız, ben en azından savaşmak ve kendimi göstermek istiyorum.