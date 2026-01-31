İSTANBUL 9°C / 6°C
Deniz Türüç'ten hakem tepkisi: Bu kadar kötü maç yönetilmez

Deniz Türüç, Beşiktaş maçının ardından yaptıkları oyunun umut verdiğini ancak mağlubiyet aldıklarını söyledi. Hakem Batuhan Kolak'ın yönetimini sert sözlerle eleştiren Türüç, karşılaşmada adil bir yönetim görmediklerini ifade etti.

31 Ocak 2026 Cumartesi 22:39
Deniz Türüç'ten hakem tepkisi: Bu kadar kötü maç yönetilmez
Konyaspor forması giyen Deniz Türüç, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deniz Türüç, açıklamalarında hakem Batuhan Kolak'a tepki gösterdi.

33 yaşındaki futbolcu, "Bizim adımıza kötü bir mağlubiyet oldu. Çok topla oynamasak da iyi bir defans organizasyonumuz vardı. Topun ritmini artırdığımızda pozisyonlara giren, golü bulan biz olduk. Oyun umut veriyor ama tabii kazanmak da lazım. Kazanmak kadar güzel bir şey yok, bunun bilincindeyiz. Bir an önce kazanacağız." dedi.

Deniz Türüç, hakem için, "Bir konuya değinmek istiyorum; Batuhan hocamız bu kadar kötü bir maç yönetemez. Maçı bu kadar ince anlarını, maçın başından sonuna kadar bizim üzerimize baskı kurdu. Her küçük faulde hakları o taraftan kullandı. Beşiktaş büyük camia, saygı duyuyoruz ama bizim de camiamız var. Onlar öne geçince Beşiktaş 1 kere uyarılmadı. Utanç verici. Kendimize çekidüzen vermemiz lazım. Bizden daha çok hakemler kendine çekidüzen vermeli. Bu hakemlerle işimiz çok zor. Ben bir Türk olarak, milli takım oyuncusu olarak utanıyorum. Batuhan hocamızdan rica ediyorum maçı izlesin, bu kadar kötü maç yönetilmez." sözlerini sarf etti.

