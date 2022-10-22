Denizli'de 3 puan Altınordu'nun

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 yendi.
STAT: Denizli Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdullah Uğur Sarı, Ferdi Karadoruk
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Asım Hamzaçebi (Dk. 71 Djedje), Bekir Turaç Böke, Oğuz Yılmaz Dk. 90+2 Hakan Çinemre), Samet Emre Gündüz (Dk. 76 Oğuzhan Sarı), Erdal Akdari, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Dk. 71 Okan Derici), Mustafa Çeçenoğlu
ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 88 Volkan Fındıklı), Ahmet Dereli (Dk. 44 BertuğBayar), Ali Dere, Rıdvan Koçak, Kürşad Sürmeli (Dk. 61 Muzaffer Kocaer, Dk. 88 Safa Kınalı), Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Emircan Gürlük), Rahmi Salih Kaya
GOLLER: Dk. 35, 67 Ahmet İlhan Özek, (Penaltıdan) (Altınordu), Dk. 87 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor)
SARI KARTLAR: Dk. 11 Yusuf Can Esendemir, Dk. 23 Kürşad Sürmeli, Dk. 90+4 Rıdvan Koçak (Altınordu), Dk. 19 Emre Sağlık, Dk. 90+5 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)