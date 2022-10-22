İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2022 Cumartesi / 27 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5827
  • EURO
    18,3652
  • ALTIN
    990.47
  • BIST100
    3934.63
Spor

Denizli'de 3 puan Altınordu'nun

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 21:24 - Güncelleme:
Denizli'de 3 puan Altınordu'nun
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 yendi.

STAT: Denizli Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdullah Uğur Sarı, Ferdi Karadoruk

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Asım Hamzaçebi (Dk. 71 Djedje), Bekir Turaç Böke, Oğuz Yılmaz Dk. 90+2 Hakan Çinemre), Samet Emre Gündüz (Dk. 76 Oğuzhan Sarı), Erdal Akdari, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Dk. 71 Okan Derici), Mustafa Çeçenoğlu

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 88 Volkan Fındıklı), Ahmet Dereli (Dk. 44 BertuğBayar), Ali Dere, Rıdvan Koçak, Kürşad Sürmeli (Dk. 61 Muzaffer Kocaer, Dk. 88 Safa Kınalı), Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Emircan Gürlük), Rahmi Salih Kaya

GOLLER: Dk. 35, 67 Ahmet İlhan Özek, (Penaltıdan) (Altınordu), Dk. 87 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 11 Yusuf Can Esendemir, Dk. 23 Kürşad Sürmeli, Dk. 90+4 Rıdvan Koçak (Altınordu), Dk. 19 Emre Sağlık, Dk. 90+5 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.