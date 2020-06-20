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Spor

Denizlispor - Beşiktaş maçında havai fişek gösterisi maçı durdurdu

Süper Lig'de Denizlispor ile Beşiktaş maçının başlamasıyla stat yakınında havai fişek gösterisi yapıldı. Uzun süren havai fişek gösterisi teknik direktörlerin itirazı nedeniyle maçın duraksamasına neden oldu.

20 Haziran 2020 Cumartesi 21:30 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 21:30
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Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarına havai fişek gösterisi damga vurdu.

Stat dışında santra düdüğü öncesi başlayan havai fişek gösterisi uzun süre devam etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında da devam eden havai fişek gösterisi, futbolcuları, teknik heyetleri ve hakemleri ciddi şekilde rahatsız etti. Hakem Mete Kalkavan, havai fişeklerin oluşturduğu yoğun ses dolayısıyla karşılaşmayı durdurdu.

"DÜĞÜNDE BİLE BU KADAR ATILMAZ"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz" derken, Beşiktaş Sergen Yalçın da "Bu nedir ya!" diyerek duruma tepki gösterdi.

Havai fişek gösterisinin sona ermesinin ardından Mete Kalkavan karşılaşmayı yeniden başlattı.

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